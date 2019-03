Tentativa de assalto termina em tiroteio e dois mortos na cidade de Iguatu

Uma tentativa de assalto terminou em tiroteio e mortes na tarde desta quinta-feira (28), na cidade de Iguatu, na Região Centro-Sul do estado. Um vigilante e um dos assaltantes foram baleados no confronto e acabaram morrendo. Um adolescente de 14 anos também ficou ferido. O caso ocorreu quando uma dupla de ladrões tentou atacar uma casa de jogos.





O fato ocorreu por volta de 13h30. Dois criminosos chegaram numa motocicleta na casa de jogo do bicho, situada na Rua Luzia Moreira, próximo à Praça 7 de Setembro, no Cetro de Iguatu. Armados, os dois criminosos acabaram sendo surpreendidos pelo vigilante do local.





Numa troca de tiros que rapidamente se estabeleceu no local, um dos assaltantes foi atingido por vários tiros e caiu morto com um revólver nas mãos próximo à porta principal da casa de jogos, sendo identificado como David Martins, 23 anos, natural de Barbalha (CE). O segundo bandido, um menor de idade, também ficou ferido, mas sem gravidade.





Morto





Já o vigilante que trocou tiros com os assaltantes também ficou gravemente ferido. Ele teria recebido, pelo menos, quatro tiros e foi levado às pressas para o Hospital Regional de Iguatu, sendo colocado na Sala de Urgência. Por volta de 18 horas, a equipe médica de plantão informou que o paciente havia falecido. Foi identificado como Milton Lourenço.





O adolescente baleado foi encaminhado ao Hospital regional de Juazeiro do Norte sob escolta de policiais militares e ficará apreendido.





