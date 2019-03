UNINTA: Odontologia recebe monitores para 2019.1

Na tarde de quarta-feira (27), 18 novos monitores do curso de Odontologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), aprovados no processo de seleção, assinaram o termo de compromisso de outorga e aceitação de bolsa de monitoria remunerada para o semestre 2019.1. O evento contou com a presença do coordenador do curso, Prof. Me. Arry Rocha e da gestora de monitoria, Profa. Ma. Vilma Adeodato.





De acordo com a gestora de monitoria, Profa. Ma. Vilma Adeodato. “Os monitores exercerão atividades nos módulos de Bases Fisiológicas dos Seres Vivos, Bases Moleculares dos Seres Vivos, Bases Químicas da Odontologia, Cariologia, Ciências Morfológicas I e II, Farmacologia I, Imaginologia I, Introdução aos Materiais Dentários, Processos Infecciosos Gerais I, Processos Patológicos I e Saúde Coletiva II”, colocou a professora.





O coordenador, Prof. Me. Arry Rocha, comentou sobre os benefícios da atividade. “O exercício de monitoria tem por objetivo propiciar ao aluno monitor a possibilidade de otimizar o seu potencial, criando condições de aprofundamento teórico-prático e desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente, além de despertar nos acadêmicos o interesse por atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo o aperfeiçoamento do processo de formação profissional e garantindo a melhoria da qualidade de ensino, por meio da mediação dos acadêmicos monitores nos processos pedagógicos”, declarou.