VÍDEO: Homem é agredido por policiais militares durante blitz em Guaraciaba do Norte

Ação foi gravada por um celular. Agentes serão afastados, segundo a Polícia Militar.



Um homem foi agredido por policiais militares durante uma blitz em Guaraciaba do Norte. O fato aconteceu na noite deste sábado (23) e foi registrado por um aparelho celular. Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes que aparecem no vídeo serão afastados.





Nas imagens é possível ver o motociclista conversando com um dos agentes, enquanto um outro chega com dois cassetetes. Logo em seguida, os policiais desferem golpes contra o homem usando o instrumento. O motociclista não esboçou reação antes ou depois da agressão. Por fim, os agentes saem com o motociclista em direção a um veículo.





Em nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que os agentes serão afastados do serviço operacional e acrescentaram que o tipo de atitude mostrado no vídeo não é conduta "que se espera de um agente da Lei, pois vai ao desencontro do que é ensinado na formação profissional".





A Polícia não informou se o motociclista foi preso e nem deu detalhes da abordagem. A instituição alega que tomou conhecimento dos fatos durante este domingo e vai apurar o que houve.





Veja a ação:

Com informações do DN