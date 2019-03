VIOLÊNCIA: HOMEM É ENCONTRADO MORTO NA ZONA RURAL DE IBIAPINA

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na zona rural de Ibiapina. O fato ocorreu na madrugada desta segunda (11), na localidade conhecida como “Sitio Ouro”. O corpo foi encontrado por populares próximo a um veículo Gol, vermelho de placa ORW 7284, de São Benedito. O carro estava com vidros quebrados com sinais de apedrejamento.

O corpo apresenta várias lesões pelo rosto e uma pedra com marcas de sague foi encontrada próximo a vítima. Os documentos da vítima foram encontrados jogados no mato, os quais o identificam como José Cleano de Almeida Lopes, residente em São Benedito.

Policiais do destacamento de Ibiapina sob o Comando do Subtenente Quirino estão no local do crime fazendo os primeiros levantamentos. Uma equipe da Perícia Forense está a caminho a fim de fazer a perícia do local e remoção do corpo ao IML.





(Ibiapaba 24 horas)