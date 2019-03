VIOLÊNCIA: Motociclista é morto na frente da esposa em tentativa de assalto

Vítima foi abordada quando estava parada no semáforo mas não entregou a motocicleta e foi atingida.

Um homem foi morto com um tiro no rosto quando estava saindo do trabalho no bairro Antônio Bezerra, na noite desta sexta-feira (8).





Segundo informações colhidas no local, o homem estava em uma motocicleta com a esposa na garuoa parado no semáforo na Av. Coronel Matos Dourado, quando foi abordado por dois suspeitos pedindo para que entregasse a moto.





Quando o semáforo abriu, a vítima acelerou, mas foi atingida por disparos e caiu do veículo junto com a esposa. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





De acordo com a mulher da vítima, a motocicleta era emprestada, e talvez por isso o seu esposo se recusou a entregá-la para os suspeitos.





Os suspeitos fugiram sem levar nada. A esposa da vítima não se feriu.





Imagens de uma câmera de segurança mostram os dois homens correndo por uma rua fugindo do local do crime.





Até a publicação da matéria, nenhum suspeito tinha sido preso.





(Diário do Nordeste)

Foto Rafael Duarte