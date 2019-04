UNINTA: Curso de Farmácia promove Cerimônia do Jaleco para as turmas 34 e 35

O Curso de Farmácia do Centro Universitário Inta (UNINTA) formalizou, na quinta-feira (28), o ingresso dos acadêmicos calouros das turmas 34M e 35N com a entrega do jaleco. Evento marcado por discursos emocionados reuniu familiares, amigos e professores.





O estudante Matheus Dias realizou o discurso da noite e, representando os discentes, agradeceu a Deus, a todos que de alguma forma contribuíram para o presente momento e, de forma especial, sua mãe. “A sua atenção, amizade, compreensão, afeto e honestidade em me educar sempre mostrando o que é certo e o que é errado fizeram de mim o que sou hoje e, por isso, apenas posso te dizer muito obrigado. Amo você.”





A coordenadora do curso, Profa. Me. Olindina Ferreira Melo ressalta que o evento é importante para construir vínculos entre acadêmicos, familiares e docentes, e também é uma forma de apresentar a instituição aos estudantes recém-chegados.





Representando os pais dos estudantes, a química Flávia Clemente Dias também realizou um discurso. “Gostaria que vocês refletissem a partir de agora o cuidado que vocês precisam adquirir ao vestir o uniforme de trabalho e os desafios que vão enfrentar durante o curso por vestir um jaleco, seja na hora de pesar um reagente numa balança analítica, seja na hora de calcular a dosagem de um fármaco, seja na hora de sintetizar um composto químico candidato a inibir a ação de uma enzima. É preciso enfrentar todos os desafios com muita atenção e sabedoria.”





Participaram da mesa a Profa. Dra. Michelle Alves, Diretora de Carreiras da Saúde, a Profa. Dra. Sílvia Azevedo, Assessora Pedagógica da PRODEG, o Prof. Me. Fernando Luiz Oliveira, Gestor Pedagógico do curso de Farmácia, e Profa. Me. Olindina Ferreira Melo, Coordenadora do curso.