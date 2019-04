NÚCLEO DE HOMICÍDIOS TIRA MAIS TRÊS ACUSADOS DE HOMICÍDIO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, deu cumprimento na data de ontem, 02 de abril de 2019, aos mandados de prisão preventiva em desfavor de Jocélio Araújo Lira e Anderson Frutuoso de Sousa. Jocélio é acusado de participar do homicídio que vitimou André França Ferreira, no dia 01/12/2018 no Bairro Sinhá Sabóia. Após a prisão, o acusado foi ouvido pelo Delegado Titular do Núcleo de Homicídios e em seu depoimento, confessou o crime, motivado pelo fato da vítima ter envolvimento com a facção rival. A segunda prisão foi realizada no Parque Santo Antônio e o acusado, Janderson (Janjão), foi preso preventivamente pela participação no homicídio que vitimou Gustavo Ferreira Barbosa, ocorrido no dia 22 de agosto de 2018, na Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, nas proximidades do Fórum. Os acusados presos já encontram-se recolhidos na Penitenciária Industrial Regional de Sobral – PIRS.





Ainda na data de ontem, os Policiais Civis do Núcleo de Homicídios diligenciaram com o Objetivo de cumprir o mandado de prisão preventiva em desfavor de Henrique Kelson Cândido de Sousa, acusado do homicídio contra Eduardo do Nascimento Costa, ocorrido no dia 10/06/2018, na Rua Francisco Jacinto, Bairro Terrenos Novos. Na ocasião ele não foi localizado, porém, horas depois, com apoio da Polícia Militar, o acusado foi localizado e em seguida encaminhado à PIRS.





O Núcleo de Homicídios de Sobral reitera que nenhum homicídio ocorrido em Sobral ficará impune e solicita o apoio da sociedade sobralense, que caso deseje contribuir com alguma informação sobre algum homicídio, entre em contato pelo Whatsapp do Núcleo de Homicídios através do número 88-992613471, o sigilo é garantido.

Jocélio Araújo Lira Henrique Kelson Cândido de Sousa Janderson Frutuoso de Sousa



(Sobral 24 horas)