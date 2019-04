SOBRAL GANHARÁ "RONDA DO RADAR"

O município de Sobral, um dos mais importantes do estado do Ceará, deverá ganhar em breve um "RONDA DE RADAR", por conta do grande número de fotossensores que a prefeitura está instalando na cidade. Na avenida Cleto Ponte, já são três equipamentos em uma das vias da avenida: Por trás do estádio do Junco, próximo a rotatória da Cohab 3 e em frente ao posto de combustíveis Loura.





Há fotossensor também nos cruzamentos de vias onde já existe semáforo, como por exemplo, Mercado Central, Centro de Convenções e na antiga fábrica Siol. Em frente ao Hospital Regional Norte, já tem um fotossensor com velocidade máxima de 40km.





Fonte: Blog Wilson Gomes