Construção de açude em Campos Sales é festejada pelo homem do campo

Andar léguas para conseguir água para beber e ainda assim, não ter a certeza de encontrar um pouco para matar a sede. Até esta terça-feira, 08, esse foi o retrato do sofrimento das mais de 80 famílias que vivem no assentamento Arizona, no distrito de Carmelópolis, em Campos Sales. Na localidade do Cariri cearense, o dia começou com um sopro de esperança. O sertanejo amanheceu festejando a notícia de que o tão esperado açude agora será realidade.





Em Brasília, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração publicou a ordem de pagamento no valor de R$ 325 mil referente a 50% dos recursos destinados à construção do açude no assentamento Arizona. O recurso de programação faz parte do plano de implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento em Comunidades Rurais no município de Campos Sales, e é uma conquista do trabalho em parceria realizado pelo Prefeito Moésio Loiola, pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) e pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE).





”Prefeito Moésio é um grande parceiro na busca constante por desenvolvimento de seu município. O trabalho realizado por ele ganhou meu apoio e hoje, Campos Sales reflete todas essas conquistas. Quando ele me procurou dizendo que tinha um sonho de levar água potável às famílias de Carmelópolis, vesti a camisa e juntos fomos ao Presidente do Senado em busca de recursos. Nesta terça veio a boa notícia. É trabalhando com compromisso que as coisas acontecem”, festejou Moses Rodrigues.





Segundo o Prefeito de Campos Sales, o plano de implantação de Sistemas Coletivos de Abastecimento em Comunidades Rurais ainda deve contemplar mais famílias em Campos Sales. ”Esse é o primeiro de três açudes que estou buscando recursos ao lado do Deputado Moses. Se Deus quiser conseguiremos verba para construir reservatórios açudes para as localidades de sítio Umburana e Riacho do Meio”, destacou Moésio Loiola.