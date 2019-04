13 órgãos abrem inscrições nesta segunda-feira para mais de 860 vagas

Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Marinha abre inscrições para 190 vagas no Colégio Naval.





Pelo menos 13 órgãos abrem as inscrições nesta segunda-feira (29) no país para 863 vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Na Prefeitura de Cuité (PB), os salários chegam a R$ 6 mil.





Entre os concursos está o do Colégio Naval da Marinha, com 190 vagas para candidatos com idade entre 15 e 18 anos.





Veja abaixo os detalhes de cada concurso:





Marinha





Inscrições: até 29/05/2019

190 vagas

Cargos de nível fundamental









Prefeitura de Guaiçara (SP)





Inscrições: até 09/05/2019

25 vagas

Salário: R$ 2.530,03

Cargos de nível fundamental, médio e superior













Prefeitura de Itaporanga (PB)





Inscrições: até 26/05/2019

92 vagas

Salário: R$ 1.424,02

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Nova Palmeira (PB)





Inscrições: até 26/05/2019

28 vagas

Salário: R$ 2.237,89

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Cuité (PB)





Inscrições: até 26/05/2019

142 vagas

Salário: R$ 6.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Picuí (PB)





Inscrições: até 26/05/2019

46 vagas

Salário: R$ 3.928,15

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Peçanha (MG)

Inscrições: até 28/05/2019

59 vagas

Salário: R$ 3.788,86

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Pouso Alegre (MG)





Inscrições: até 29/05/2019

26 vagas

Salário: R$ 2.226,17

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Guarulhos (SP)

Inscrições: até 10/06/2019

53 vagas

Salário: R$ 2.501,28

Cargos de nível fundamental e médio









Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - Hospital Regional Norte

Inscrições: até 19/05/2019

60 vagas

Salário: R$ 3.701,76

Cargos de nível superior









Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Pedreira (SP)

Inscrições: até 19/05/2019

18 vagas

Salário: R$ 2.146,90

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Afonso Cláudio (ES)

Inscrições: até 30/04/2019

24 vagas

Salário: R$ 2.554,43

Cargos de nível fundamental, médio e superior









Prefeitura de Manaus

Inscrições: até 06/05/2019

100 vagas

Salário: R$ 1.993,35

Cargos de nível superior