Criança de 5 anos desaparece após cair no Rio Maranguapinho e ser levada por correnteza

Buscas serão retomadas neste domingo pelos Bombeiros.

Um menino de 5 anos desapareceu após cair no Rio Maranguapinho e ser levada pela correnteza, neste sábado (20), em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros realizou varreduras na região, situada no bairro Bonsucesso, durante a tarde, mas a criança não foi encontrada. As buscas pelo menino serão retomadas durante a manhã deste domingo (21).





O avô João Rodrigues, de 70 anos, informou que o neto de 5 anos e outro amigo foram tomar banho de chuva durante a manhã deste sábado. Ainda de acordo com o avô, as duas crianças subiram em uma árvore e durante a brincadeira uma das chinelas caiu. O pequeno Vítor tentou pegar a chinela e acabou caindo no rio.





"Foram feitas duas varreduras pelo rio e nada foi encontrado. Como o tempo está chuvoso, acaba complicando o trabalho de busca. Outro fator é que estamos também com muitas demandas de afogamento. Neste momento, as buscas estão suspensas" explicou o tenente Romário Fernandes, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, confirmou que a criança caiu no rio e que no local estiveram presentes equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.





(Diário do Nordeste)