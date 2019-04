A GRANDE EXPLOSÃO!

"Lá vem bomba atômica do Eduardo Cunha.









A proposta de delação, inclui 150 deputados, 14 togados do STJ e 2 togados do STF, um grupo de frigoríficos, 4 grandes bancos, 2 advogados e caciques do PSDB e do PT. Ele prometeu também apresentar provas de contas bancárias em 5 paraísos fiscais incluindo Bélgica e Emirados Árabes.









Dizem que a proposta de delação, tem mais de 100 anexos e que tem um recado de Cunha ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara: -"Tem um capítulo todo seu na minha delação". Tem muito cacique apavorado com a possibilidade de fechamento do acordo.









Agora, ao que tudo indica, ter-se-á uma verdadeira caça às bruxas..."