Homem estupra vizinha após esposo sair de casa

Um homem foi preso e autuado em flagrante por estuprar a vizinha em Assaré, na região do Cariri. Ele esperou o marido da vítima sair de casa para invadir a residência e praticar o crime, ocorrido nesta segunda-feira (08), mas divulgado apenas na noite desta terça.





A vítima informou à polícia que acordou por volta das 4h30 com o homem entrando no quarto. A mulher estava com a filha de 11 anos na cama e pediu para que não fizesse nada com as duas.





O suspeito usava uma camisa no rosto para não ser identificado, mas a mulher o reconheceu. Ele a levou para outro quarto e a violentou, usando uma facapara ameaçá-la. Após o estupro o homem fugiu e a vítima acionou a polícia militar.









De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSPDS), o suspeito foi preso em flagrante com a faca e a roupa usada no crime. O caso foi levado para a Delegacia Regional do Crato.





Com informações do DN

Foto ilustrativa