POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

No início da tarde de ontem (9), Policiais Civis da 5ª. Delegacia Regional (Camocim) , sob a coordenação do Delegado Regional, Dr Herbert Ponte e Silva e do Delegado Municipal, Dr. Cláudio Marcílio, efetuaram a prisão de Francisco Romilson da Silva Brasílio.





Francisco Romilson foi preso na localidade de Flamenga dos Ferreiras, zona rural de Camocim. Contra o acusado existia um mandado de prisão preventiva em decorrência dá prática do crime capitulado no artigo 157 do Código Penal Brasileiro (CPB).





Segundo o Delegado Regional, a prisão só foi possível pelo excelente trabalho de investigação realizado pela Equipe de Inspetores e Escrivães da Delegacia Regional de Camocim.

Acusado: Francisco Romilson da Silva.





(Sobral 24 horas)