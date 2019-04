COREAÚ-CE: DISTRITO DE UBAÚNA VAI GANHAR LETREIRO TURÍSTICO

Com o grande sucesso do letreiro turístico instalado na Sede do Município de Coreaú, chegou a vez do Distrito ganhar um novo monumento.





O letreiro com os dizeres: Eu ♥ Ubaúna não só vai dá um novo visual ao Distrito como também vai destacar e evidenciar o nome de Ubaúna, atraindo os olhares de todos para o belíssimo monumento que terá 13,70m de largura e 2,00m de altura que ficará ao lado da Escola Pedro Conrado.





A estrutura das letras serão metálicas, em tubos galvanizados e revestidas em ACM (alumínio composto) com pintura externa KYNAR (BRANCO) acetinado.