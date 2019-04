Estudo aponta 7 frutas que ajudam a combater a impotência sexual

Frutas podem reduzir a dificuldade de ereção: descubra quais são as mais eficazes.

Como anda o seu desempenho ou de seu parceiro na cama? Se a resposta não for muito positiva, saiba que as frutas podem ser grandes aliadas nesse sentido. Isso porque um estudo entre as universidades de Harvard (EUA) e East Anglia (Reino Unido) concluiu que quem come mais frutas tem até 10% menos chances de ter problemas de ereção.





A pesquisa, feita com mais de 50 mil participantes, aponta que os alimentos com mais flavonóides são os principais agentes contra a impotência sexual - especialmente quando, no mínimo, três porções são consumidas durante a semana. Os flavonóides são compostos encontrados principalmente em cereais, chás, cafés e, especialmente, as chamadas berries (frutas vermelhas). Por sua vez, esses compostos auxiliam na flexibilidade das artérias, aumentando o fluxo sanguíneo e, assim, facilitando a ereção.





Frutas cítricas também foram analisadas e apresentaram resultados positivos para manter a ereção, bem como a combater doenças cardiovasculares.





Diante disso, para quem deseja combater a dificuldade de ereção, o estudo recomenda o consumo de frutas como:





1. Amora

2. Morango

3. Mirtilo

4. Maçã

5. Pera

6. Cereja

7. Uva





Vale ressaltar que, segundo a própria Harvard, cerca de 1% dos homens até 40 anos têm impotência sexual. Este número aumenta para 17% na faixa entre 41 e 60 anos; e salta para 50% aos homens com 75 anos ou mais.





