Lula critica Cid Gomes por ter chamado militância de “babaca” em evento político

Lula falou sobre necessidade de diálogo entre partidos de esquerda e relembrou o caso.



O ex-presidente Lula criticou nesta sexta-feira (26) o senador Cid Gomes(PDT) por ter chamado militância petista de “babaca” em evento político do PT em Fortaleza, no dia 15 de outubro do ano passo. Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de São de Paulo e El País, o líder petista disse: “É uma verdade. Só não precisava chamar de babaca”.





Lula falou sobre a necessidade de diálogo entre partidos de esquerda e aproveitou a oportunidade para criticar o irmão de Ciro de Gomes.





Em tempo





O evento PT em Fortaleza em outubro do ano passado contou com a presença de Cid Gomes. Quando vaiado pela militância durante seu discurso, o FG gritou: “Lula o quê? Lula tá preso, ô babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Isso é o PT. E o PT deste jeito merece perder”.





Em tempo II





Lula é condenado por corrução e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá e encontra-se preso desde abril de 2018 após decisão do TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Curitiba.





(CN7)