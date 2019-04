Vigilante de escola pública é espancado e tem a arma tomada de assalto em Forquilha

O vigilante noturno da Escola da Rede Municipal de Ensino, de Forquilha, foi espancado, amarrado e colocado dentro de um banheiro e teve sua arma de fogo, um revólver calibre 38, levada.





O assalto aconteceu nesta madrugada de quinta-feira, no interior da Escola Elza Goersch. Os bandidos ainda levaram outros objetos como, notebooks, tablets e bolas de futebol. Um quadro da turma de concludente do 3º Ano, do ensino médio também foi levado. Os ladrões usaram a motocicleta do vigiantes para a fuga.





(Wilson Gomes)