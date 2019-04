Como em filme, homem desvia de tiros à queima-roupa; vídeo

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um adolescente de 17 anos armado atira ao menos três vezes contra um homem em um posto de gasolina, no município de Iturama, no estado de Minas Gerais. A vítima, Valdir José de Jesus, de 31 anos, foi atingida por um dos disparos, mas conseguiu desviar de outros dois — todos desferidos à queima-roupa. A ação ocorreu na madrugada do último domingo. De acordo com a Polícia Civil de MG, o jovem foi apreendido. O vídeo chegou pelo Whatsapp do Extra (21 99644 1263).





As imagens mostram o jovem armado chegando ao posto de gasolina em uma bicicleta. A vítima aparece, em seguida, quando é surpreendida pelo primeiro disparo. O adolescente atira outras duas vezes e Valdir se abaixa em ambas as ocasiões. Ele, então, reage, corre na direção do suspeito e tenta agarrá-lo. Este, no entanto, larga a bicicleta no meio do posto de gasolina e foge.





Segundo relato de testemunhas a policiais, o suspeito voltou momentos depois para buscar a bicicleta. Após os disparos, a vítima entrou em seu carro, que estava estacionado no local, e foi até um posto policial comunicar o que ocorrera. Os PMs, posteriormente, identificaram o jovem que fez os disparos e as testemunhas.





Ainda conforme a corporação mineira, um homem que testemunhou a ação levou a arma abandonada pelo suspeito para sua casa. Os policiais, após irem até a residência dele, conseguiram recuperar o revólver, calibre 32, além de cinco unidades de munição deflagradas. O homem foi ouvido na delegacia, na condição de testemunha, antes de ser liberado.





A vítima foi socorrida em uma unidade de saúde local. Conforme consta do boletim desta ocorrência, o projétil que o atingiu ficou alojado nas costas, altura do ombro direito. Aos policiais, Valdir afirmou "não saber o motivo da agressão".





A Polícia Civil informou que o adolescente se apresentou na delegacia da cidade e foi apreendido. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentado.

Com informações do portal Extra

