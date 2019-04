MPCE e Polícia Civil deflagram 2 operações em Quixadá contra corrupção na Prefeitura

Mandados de busca e apreensão, de prisão e de afastamento das funções públicas.



O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio dos promotores de Justiça da Comarca de Quixadá, dos integrantes do Grupo de Atuação Especial de combate ao Crime organizado (GAECO), do Núcleo de Investigação Criminal (NUINC), da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (PROCAP), delegados e agentes da Polícia Civil, deflagaram, na manhã desta quarta-feira (24) as operações “Casa de Palha”, e a 2ª etapa da operação “Fiel da Balança”. Ambas as investigações apuram crimes contra a Administração Pública no município de Quixadá.





Pelo menos seis pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Quixadá para prestar depoimento. Além do prefeito Ilário Marques, o presidente da Câmara, Ivan Benício de Sá, conhecido como Ivan Construções, e o diretor da policlínica de Quixadá são alguns dos investigados. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do prefeito, na prefeitura municipal, e em outros três municípios do Ceará nesta manhã.





Durante toda esta manhã, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, de prisão e de afastamento das funções públicas em três municípios do Estado do Ceará. As investigações no âmbito da operação “Casa de Palha” apontam para a existência de crimes de fraude em licitações, peculatos e outro ilícitos ligados à realização de obras de engenharia no município de Quixadá.





A 1ª fase da operação “Fiel da Balança” foi deflagrada no dia 16 de agosto de 2018, com o objetivo de combater crimes de falsidade ideológica e de desvio de dinheiro público, relativos ao serviço de coleta de resíduos sólidos no município de Quixadá. Ela resultou no afastamento do prefeito e de secretários municipais. Nesta quarta-feira, foi efetivada a segunda fase da operação.





