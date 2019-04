Prefeitura de Sobral lança edital de seleção pública para contratação de 135 profissionais da Assistência Social

As inscrições serão realizada pela internet de 24 a 28 de abril de 2018, há vagas para o ensino fundamental, médio e superior, os salários variam de R$ 1.150 a R$ 2.541,50.





A Prefeitura de Sobral lançou nesta terça-feira (23), o edital nº 001/2019 para o processo seletivo simplificado da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social (SDHAS). As vagas são destinadas para os diversos equipamentos da Secretaria, eles Cadastro Único e CRAS, dentre outros e terão uma única etapa, análise de títulos.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período de 24 a 28 de abril de 2019 por meio de preenchimento de ficha online no site da Prefeitura de Sobral ( http://selecao.sobral.ce.gov.br/index/maisInformacoes/id:315 ). O candidato deverá entregar a documentação necessária na ECOA (Travessa Adriano Dias Carvalho, S/N, Centro) no período de 24 a 26 e 29 de abril das 8h às 12h e das 13h às 16h.





Cópias dos documentos a seguir, autenticadas ou acompanhadas dos respectivos originais para autenticação:





a) Ficha de inscrição devidamente preenchida on line e impressa;

b) Cédula de identidade (frente e verso);

c) C.P.F;

d) Comprovante de residência atualizado e com CEP;

e) Diploma/certidão do ensino fundamental, médio ou curso superior de acordo com o nível ao qual está concorrendo;

f) PIS/PASEP;

g) Certidão de antecedentes criminais, emitida através do site do Tribunal de Justiça do Estado em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos; ou através do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado em que o candidato houver residido nos últimos 5 (cinco) anos; ou certidão emitida pela Distribuição do Fórum da Comarca em que o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;

h) Documentação para fim de comprovação de títulos.

i) Comprovante de registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ou Conselho de Classe, se for caso;

j) Comprovante de registro de classe quando obrigatório;

k) Para o candidato ao cargo de entrevistador social é obrigatório a apresentação do documento de habilitação em Entrevistador Municipal dos Formulários do Cadastro Único.

Observação: O custo da inscrição será a doação de 02 (dois) quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal de cozinha, que deverão ser entregues no mesmo local da entrega de documentos e ficha de inscrição.