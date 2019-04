Presidente da Câmara de Quixadá é preso, e casa de prefeito é alvo de mandado

MPCE e Polícia Civil deflagraram a segunda fase da operação "Fiel da Balança", e deu início à operação “Casa de Palha” em Quixadá, nesta quarta-feira (24).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta quarta-feira (24), a segunda fase da operação "Fiel da Balança", e deu início à operação “Casa de Palha” no município de Quixadá, no Sertão Central. Ambas investigam crimes contra a Administração Pública. Pelo menos sete mandados de prisão foram expedidos. O presidente da câmara municipal da cidade, Ivan Benício de Sá, conhecido como Ivan Construções, foi preso preventivamente e afastado das funções por 180 dias.





A casa do prefeito Marques também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Na residência também vive o genro do gestor municipal, Milton Xavier Dias, que é diretor da policlínica de Quixadá. Há um mandado de prisão temporária contra ele.





Outros pedidos de prisão temporária foram expedidos pela justiça contra Felipe Brito de Sá; Jonatas Ferreira de Lima; Ricardo de Sousa Araújo, Silvana Mary de Souza e Silva e a servidora da Câmara Paula Renata Bento Bernardo, que foi afastada do cargo.





Mandados da operação Casa de Palha também foram cumpridos em outros três municípios do Ceará nesta manhã, segundo o MPCE, mas não foram divulgadas quais as cidades.





Desvio de dinheiro





A primeira fase da operação “Fiel da Balança” ocorreu em agosto de 2018, com objetivo de combater crimes de falsidade e desvio de dinheiro público relativos ao serviço de coleta de resíduos sólidos em Quixadá. Na época, Ilário Marques e secretários do município foram afastados.





Apesar das investigações nesta segunda fase, a prefeitura informou que Marques cumpre as funções normalmente nesta quarta (24).





"A gestão municipal está tranquila sobre a normalidade dos trâmites dos processos licitatórios e vem colaborando com as investigações no sentido de garantir a transparência e lisura do fazer público. A operação não envolve secretários, servidores e nem a pessoa do prefeito municipal. A agenda de trabalho da gestão continua sendo desenvolvida normalmente", afirmou, em nota, a prefeitura.





"Casa de Palha"





Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as investigações no âmbito da operação “Casa de Palha” apontam para a existência de crimes de fraude em licitações, peculatos e outro ilícitos ligados à realização de obras de engenharia no município de Quixadá.





O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Câmara municipal, que não quis falar sobre o assunto.





(Diário do Nordeste)

Foto Alex Pimentel