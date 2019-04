POLÍCIA PRENDE ACUSADOS DE ASSALTOS NA SERRA DO JORDÃO

Um dos criminosos estava com farda da empresa Grendene.

Moradores do distrito de Jordão mais uma vez viveram momentos de terror. Três elementos invadiram uma residência na noite de quinta-feira (25), e fizeram um verdadeiro arrastão. De acordo com informações eram três bandidos, que adentraram a casa e levaram vários objetos, inclusive 5 celulares. De acordo ainda com relatos de uma das vítimas, os assaltantes eram bastante violentos. Antes de ter o celular tomado de assalto, uma das vítimas conseguiu enviar um áudio para um grupo de WhatsApp, avisando que estava sendo roubada. Rapidamente a polícia foi acionada e consegui prender dois indivíduos, o outro conseguiu fugir. Um dos acusados vestia uma farda da empresa Grendene. Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.





Com informações do portal O Sobralense