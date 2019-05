Dr. João Alberto será uma aposta para "puxar" votos na eleição de 2020

Todas as fichas serão jogadas para formar grupos fortes para o embate eleitoral de 2020. Após o anúncio da perda de algumas lideranças, os caciques do MDB, apostam agora no ex-vereador João Alberto Adeodato Júnior, para "puxar" votos e manter a bancada de oposição na Câmara Municipal.





Dr. João Alberto é advogado e professor universitário, desde 2012, optou por retirada da política e não mais disputou cargos públicos. Depois de uma longa experiência no legislativo sobralense, tendo exercido seis mandato como vereador, além de ter assumido por três vez a presidência da Casa.





Embora sem mandato, Dr. João Alberto e sua esposa, Dra. Imaculada, sempre gravitaram em torno das formações políticas nas disputas municipais. Em 2018, tomou ânimo novo ao apoiar o candidato a deputado estadual Tadeu Oliveira (PPS), há quem garante ter transferido 2.407 votos. Além do apoio ao deputado federal Moses Rodrigues (MDB).





Impulsionado pelo bom desempenho, os observadores acreditam que João Alberto, tenha se cacifado para retornar a política disputando uma vaga de vereador. O mesmo, ainda não se pronunciou publicamente sobre as possibilidades.





