Blogueiro confirma pré-candidatura para vereador nas eleições de 2020

O Blogueiro Robério Lima, do “PORTAL SINHÁ SABOIA 2hs”, confirmou que irá colocar seu nome à disposição para disputar uma das 21 vagas da Câmara Municipal de Sobral, nas eleições de 2020.





Segundo o pré-candidato, sua decisão em oferecer o seu nome para concorrer no pleito, foi devido seu trabalho como profissional da imprensa, acompanhando as dificuldades da população, que clama por dias melhores, por um serviço público de qualidade e uma boa representatividade com a cara do povo. Disse.





O pré-candidato, também aposta na ideia de renovação na Câmara de Vereadores, pois, para ele, é necessário retirar de lá quem faz da política um meio de vida.





Faltando 15 meses para eleição, ele ainda não definiu seu partido por estar analisando qual linha política deverá seguir.





(Via Blog Célio Brito)