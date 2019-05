Pedagogia do UNINTA homenageia as mães da instituição

Na quinta-feira (09) os acadêmicos do curso de Pedagogia presencial do Centro Universitário Inta (UNINTA), juntamente com as professoras Me. Márcia Cristiane Ferreira Mendes, Me. Nice Bonnet e a coordenadora do curso Profa. Me. Francirene Tomaz Parente, realizaram homenagem em alusão ao dia das mães, anualmente comemorado no segundo domingo do mês de maio, na entrada da instituição.





A atividade contou com um mural e entrega de lembrancinhas, acompanhados por músicas e violão tocados por Samuel Sam. Em continuidade, as lembranças foram entregues nas coordenações dos cursos e nas salas de aulas para as alunas e professoras da instituição.





De acordo com a coordenadora, o objetivo da ação é homenagear as estudantes, funcionárias e colaboradoras que são mães, e demonstrar aos demais a importância da papel materno na vida de todos.