Homem tem motocicleta apreendida e vandaliza o próprio veículo; vídeo

Veículo estava com licenciamento atrasado há 10 anos e foi retido pela Polícia Rodoviária Estadual.

Um homem vandalizou a própria motocicleta após ter o veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), no município de Cariré, na Região Norte do Ceará, nesta quinta-feira (9).





De acordo com PRE, o veículo foi apreendido durante uma abordagem de rotina no posto de fiscalização na rotatória da CE-253 que dá acesso ao município. Os policiais verificaram que a motocicleta estava com o licenciamento vencido há dez anos.





Ainda conforme a PRE, o motociclista não gostou de ser informado que o seu veículo iria ser apreendido e começou a dar chutes no automóvel. Os danos causados ao veículo serão acrescidos no termo de apreensão.





Transitar com o licenciamento vencido é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.

Com informações do portal G1