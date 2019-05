Menina comemora fim do câncer e toca sino vestida de Star Wars; vídeo

Uma verdadeira heroína de 4 anos comemorou o fim de uma luta dura contra o câncer, inspirada no clássico Star Wars – Guerra nas Estrelas.





Audrina Hatton-Wright enfrentou 14 rodadas de quimioterapia, ficou oito meses em tratamento, passou o aniversário internada e enfrentou quatro cirurgias.





Esta semana, ela recebeu alta do hospital e comemorou vestida de stormtrooper, do filme Star Wars. A menina tocou o sino do câncer do Centro de Radioterapia de Nottingham, que marca o fim do tratamento e emocionou a todos com sua alegria. (vídeo abaixo).





A menina foi diagnosticada em julho de 2018 com neuroblastoma de alto risco, um raro câncer infantil.





A mãe Gemma Gould, 28 anos, contou que Audrina queria marcar o fim de sua radioterapia de maneira especial.





“Foi tudo ideia dela. Ela viu todos os filmes e tem todos os Star Wars Build-A-Bears. Eu estou incrivelmente orgulhosa”, disse a mãe.





Vestida como a personagem de Star Wars, ela foi animada pela equipe do hospital acenando com os sabres de luz.





Próxima luta





Mas mesmo depois de meses de tratamento, Audrina ainda precisa de mais ajuda.





A família conta que o risco de recaída com neuroblastoma é de mais de 50% e, quando ocorre, há apenas uma chance em 10 de sobrevivência.





Os pais estão agora lutando para levantar £ 200.000 – quase 1 milhão de reais – para pagar um tratamento especializado nos EUA que ajuda a prevenir a recaída.





“Queremos levá-la para Nova York e obter a vacina, que dará a ela uma chance muito maior de ficar curada da doença”, disse Gemma.