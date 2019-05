Santa Casa disponibiliza novas máquinas e poltronas ao serviço de Hemodiálise

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), nesta sua nova fase de mudança organizacional em seus processos assistenciais, sob a direção do Dr. Klebson Carvalho (Diretor Geral/SCMS), vem priorizando investimentos em melhorias para o paciente. Recentemente, o setor de Hemodiálise foi beneficiado com a aquisição de máquinas e poltronas, como destaca o diretor do hospital. "Desde a minha chegada aqui na Santa Casa, e com o apoio de Dom Vasconcelos, mesmo com muito sacrifício estamos buscando melhorias para o hospital e dos setores é a Hemodiálise", frisa.

Ele explica que o serviço foi contemplado com 20 máquinas novas para a diálise e com 20 novas poltronas. "Adquirimos 15 máquinas novas e chegarão mais cinco esta semana, além disso, o setor será reformado para dar mais conforto e comodidade ao paciente. Também já adquirimos 20 poltronas e até o final de maio chegam mais 20. Com isso, vai melhorar a qualidade a resolutividade do tratamento, ao mesmo tempo em que se oferece um maior conforto ao paciente", ressalta Dr. Klebson Carvalho.





Conforto





Para o médico nefrologista. Dr. Paulo Roberto Santos, chefe do serviço de Hemodiálise da Santa Casa, o tratamento da doença renal crônica através da Hemodiálise requer uma assistência completa. "O tratamento envolve uma série de componentes assistenciais, como médicos e de enfermagem, inclusive o conforto do paciente. Considerando que boa parte dos pacientes são idosos e podem apresentar dor nas costas e desconforto, devido o tempo em que passam no processo dialítico, em torno de quatro horas as novas poltronas são essenciais para um bom tratamento. Os próprios pacientes também gostaram muito do conforto proporcionado pelas novas poltronas ", explica Dr. Paulo Santos.





(BLOG ENCONTRO COM A SAÚDE)