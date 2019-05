Violência deixa 9 mortos em 24 horas no Ceará. Assassinatos em série desafiam autoridades da Segurança

Nove pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Ceará. Entre a madrugada da terça-feira (28) e a manhã de hoje (29) foram registrados dois crimes de morte em Fortaleza, três na Região Metropolitana e mais quatro no Interior.





Em Fortaleza, dois registros de homicídios ocorreram nas últimas 24 horas. Um deles na Avenida C do Conjunto Ceará, onde um homem que vinha praticando assaltos naquela região da cidade acabou sendo morto a tiros ao atacar um policial que estava de folga. Baleado, o assaltante morreu na hora.





No começo da madrugada de ontem, tiros foram disparados contra um usuário de drogas na Praça Mauá, no bairro Pan-Americano. O rapaz teve morte imediata, sendo identificado pela Polícia como João Gomes da Silva Neto, 27 anos. Os assassinos fugiram numa motocicleta.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), dois crimes deixaram três mortos. Um casal foi assassinado, a tiros, no começo da tarde de ontem, em um bar localizado no Distrito de Telha-Camará, em Aquiraz. As vítimas foram identificadas como Francisco dos Santos, 35 anos; e Juliana de Oliveira, 22. Ambos foram atingidos com tiros de pistolas.





Na madrugada desta quarta-feira (29), um adolescente foi seqüestrado de sua residência, localizada no bairro Itambé 1, em Caucaia, e morto na rua com cerca de 10 tiros disparados à queima-roupa. A Polícia suspeita de um “acerto de contas” entre membros de facções.





Violência também no Interior





Em Juazeiro do Norte, no Cariri (a 528Km de Fortaleza), o jovem identificado como Wesley Agostinho de Santana, 24 anos, conhecido por “Paulistinha”, foi morto, a tiros, na tarde de ontem, O crime ocorreu na Vila Apolinário, no bairro João Cabral. Dois homens dispararam vários tiros contra a vítima, que foi socorrida para o Hospital Regional do Carici (HRC), mas não resistiu. Um suspeito, conhecido como “Thiago Cavanhaque”, está sendo procurado.





Em Redenção, no Maciço de Baturité (a 83Km de Fortaleza), um mototaxista identificado apenas como “Paulinho”, foi assassinado, a tiros, por volta de 18h30 de ontem, na estrada que liga a Sede do Município à comunidade Outeiro de Dentro. O crime foi praticado por dois homens que estão foragidos.





Na cidade do Barro, no Cariri (a 467Km de Fortaleza) foi registrado um caso de feminicídio, na noite de ontem. A aposentada Cícera Maria dos Santos, 41 anos, foi morta com cerca de 10 facadas. O autor do crime é o companheiro dela, Edilson Pereira, 61, que foi preso em flagrante e autuado no plantão da Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo. O caso ocorreu em meio a uma bebedeira.





Em São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza), uma mulher foi morta por pistoleiros na manhã desta quarta-feira (29). O crime aconteceu na porta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município. A vítima foi identificada por Tatiana.





(Fernando Ribeiro)