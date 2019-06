Moro autoriza Força Nacional no Ceará por 90 dias

Agentes poderão atuar em apoio à Polícia Civil do Estado "com o objetivo de conter a criminalidade e reduzir o índice de homicídios", segundo portaria publicada no Diário Oficial da União.





O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou, nesta quinta-feira (6), a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Ceará por 90 dias. A medida atende a um pedido do governador Camilo Santana (PT), feito no último dia 15 maio.





A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e, segundo a portaria, a Força Nacional poderá atuar, "em caráter episódico e planejado", em apoio à Polícia Civil do Estado "com o objetivo de conter a criminalidade e reduzir o índice de homicídios".





De acordo com o ministro, o apoio da Força Nacional pode ser prorrogado em caso de necessidade.





Procurada, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que não tinha conhecimento da autorização.





(Agência Brasil)