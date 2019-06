A família do médico sobralense DR. FRANCISCO XIMENES PRADO comunica a parentes e amigos o seu falecimento ocorrido nesta quinta-feira (6), em Fortaleza. O velório iniciará as 11h na Funerária Ethernus (Rua Padre Valdevino , 1688 – Aldeota), com missa de corpo presente no mesmo local às 17h. Em seguida o corpo será cremado no Cemitério do Parque da Saudade, também em Fortaleza.



(Sobral em Revista)

