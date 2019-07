Bebê morre afogado depois de cair em balde com água em Pedra Branca

A criança foi socorrida, mas não resistiu.

Uma criança de um ano e oito meses morreu afogada em um balde com água no distrito de Olho d'Água das Lajes, em Pedra Branca, no sertão cearense. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (3).





De acordo com a Polícia Civil do município, o menino estava com a avó, que não percebeu quando o bebê se aproximou do recipiente.





Os familiares levaram a criança ao hospital e, durante o caminho, um enfermeiro alcançou-os e tentou fazer o procedimento de ressuscitação. Contudo, o pequeno não resistiu.





O corpo foi levado ao Hospital Municipal São Sebastião. A polícia vai investigar se houve negligência familiar. Caso seja constatada, a família pode responder criminalmente.





(Diário do Nordeste)

Foto ilustrativa