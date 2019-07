Clientes da Enel reclamam de demora no atendimento

Um consumidor disse que passou cerca de quatro horas em uma das lojas da empresa para ser atendido, na Rua Desembargador Leite Albuquerque.

Clientes e consumidores reclamam da demora no atendimento da loja da empresa Enel Distribuição Ceará, na rua Desembargador Leite Albuquerque, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, um cliente disse que esperou por cerca de quatro horas para ser atendido.





"O atendimento é muito demorado. Eu entrei lá hoje por volta das 14h e só consegui ser atendido às 18h. E a minha pendência nem resolvida foi. Quando eu cheguei, a senha estava no número 120 e a minha era a 302. Estive lá na semana passada e foi do mesmo jeito. Hoje chamei a gerente para entender o que estava acontecendo, mas não deu em nada", disse o administrador de empresas Carlos Augusto.





Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará informou que o sistema comercial da empresa está passando por um processo de modernização para garantir uma versão atual e mais rápida para o atendimento aos clientes. A empresa também esclarece que o atendimento está sendo realizado em todas as lojas e que os serviços estão operando normalmente.





A Enel também informa que alguns serviços poderão apresentar algum tipo de instabilidade operacional no período de adaptação, mas que vão continuar normalmente.





Com informações do portal Diário do Nordeste