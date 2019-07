Capitão Wagner tem reunião com Camilo Santana e protocola pedido para extinção da CGD

CGD investiga e pune desvios de conduta de profissionais de segurança pública.



O deputado federal Capitão Wagner (PROS-CE) esteve em reunião na tarde desta sexta-feira (26) com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT). O parlamentou apresentou, na ocasião, um ofício no qual solicita a extinção da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (CGD).





No pedido, um dos pontos em que o deputado Capitão Wagner justifica a extinção é “a CGD tem sido um eficiente canal de difusão de inseguranças e incertezas entre homens e mulheres que saem às ruas para protegerem a sociedade contra os criminosos”. Além disso, reforça há penalidades aplicadas aos profissionais de segurança pública baseadas em “denúncias faltas e caluniosas”.





A CGD tem como missão prevenir e reprimir os desvios de conduta de integrantes dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à sociedade. (CN7)