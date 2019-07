POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL AÇÃO!

Uma equipe de Polícias Civis lotada na Delegacia Municipal de Sobral, com apoio da equipe da Delegacia do Massapê, prenderam em flagrante, na manhã de hoje, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE PAULA, 29 anos, que havia acabado de cometer um furto a uma residência localizada na Rua Camilo Mendes, Campo dos Velhos. O indivíduo foi detido pelos Polícias Civis quando trafegava pela via pública, carregando uma TV 32 polegadas de LED, que havia sido subtraída da residência minutos antes. O autor do crime foi conduzido à Delegacia onde foi realizado o flagrante pelo Delegado plantonista e, agora, se encontrará à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)