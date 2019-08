URGENTE: Advogados impetram Mandado de Segurança e Santa Cruz pode ser afastado da OAB

A Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro impetrou nesta quarta-feira (31) perante a Justiça Federal do Distrito Federal, Mandado de Segurança com pedido de afastamento liminar do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.





No começo do mês de julho, a Associação já havia se posicionado de modo a pedir novas eleições na Ordem. Em nota, na época, A Associação afirmou que Felipe praticou “ato contrário a dignidade de toda a advocacia nacional, […] também como por ter ele praticado ato de quebra de decoro ao ofender toda classe de advogados em conversa nas redes sociais, tornando público ao ponto de desmoralizar com a referida ofensa todo o universo advocatício nacional”





Recentemente, Santa Cruz ficou em evidencia no noticiário nacional, quando ao reclamar sobre a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na investigação do caso Adélio Bispo, autor do atentado à faca do qual foi alvo, o presidente Jair Bolsonaro escancarou uma desavença antiga com o atual presidente da entidade, Felipe Santa Cruz. Reclamando que a OAB impediu a quebra do sigilo telefônico do advogado de Adélio, o presidente fez um ataque pessoal ao advogado, citando o desaparecimento de seu pai durante a ditadura militar. “Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conto pra ele”, declarou Bolsonaro.