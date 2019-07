Sargento da PM é preso em flagrante em Caucaia após denúncia da venda ilegal de armas

Um sargento da Polícia Militar foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (25) por uma patrulha do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele foi detido pelos companheiros de farda após uma denúncia de que estaria vendendo armas de fogo e munição no Conjunto Tabapuá.





Ao receber a denúncia via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a patrulha do Cotam se deslocou até o local indicado e comprovou a presença de um suspeito em um veículo modelo Renault de placas ORV-4187 (CE). Os PMs realizaram a abordagem e descobriram que se trata de outro militar.





Em poder do sargento (identidade preservada) os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver de calibre 30 que estava com a numeração raspada, e uma pistola de calibre Ponto 40 (.40), esta última com inscrição da Polícia Militar do Ceará.





Orientada pela Ciops, a patrulha deu voz de prisão ao sargento, que foi encaminhado à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD). O militar foi autuado em flagrante na Delegacia de Assuntos Internos (DAI) e, em seguida, transferido para o Presídio Militar (Centro). Antes, foi submetido a exame de corpo de delito na sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





O caso já foi comunicado ao Comando-Geral da PM e ao Ministério Público Militar.





(Fernando Ribeiro)