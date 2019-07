Bandido morre em troca de tiros com a Polícia após assaltos na cidade de Guaiúba

Um bandido morreu e outro fugiu durante uma troca de tiros com policiais militares na madrugada desta sexta-feira (26) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O fato ocorreu no Município de Guaiúba. A Polícia continua nas buscas ao segundo suspeito.





O cerco policial aconteceu quando dois bandidos roubaram uma motocicleta modelo Bros e com ela passaram a praticar assaltos à mão armada. A Polícia Militar foi acionada via 190 e uma patrulha se deparou com os criminosos em fuga, dando início a uma perseguição.





Na Rua José Lopes da Costa aconteceu uma troca de tiros entre os bandidos e os PMs. Na tentativa de escapar da ação policial, o motoqueiro acelerou e o comparsa acabou caindo do veículo. Ferido, ele foi socorrido para o Hospital Municipal, onde morreu.





O segundo assaltante escapou e continua sendo caçado. O assaltante morto não foi, ainda, identificado pelas autoridades. O corpo foi removido, no começo desta manhã, para a sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)