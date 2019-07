PM acha carro com a mesma placa que o seu e descobre que o motorista também é PM

Uma sargento da Polícia Militar estava andando na rua quando encontrou um carro com a mesma placa que o seu. Ao abordar o veículo, descobriu que o motorista também era um sargento da Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, em Brás de Pina, na Zona Norte do Rio.





A militar acionou o batalhão da região para atender o caso. Os dois PMs foram para a delegacia de Vicente de Carvalho. De acordo com a Polícia Militar, a 1ª Delegacia de Polícia Militar Judiciária está no local e acompanha a situação. Ainda não há informação oficial se a placa do veículo era clonada e de como o carro foi parar com o policial militar.





(Extra Globo)