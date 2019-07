POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Polícia civil faz apreensão de drogas dentro de festa em Santana do Acaraú.

Na noite de ontem (25), no Santana Clube na cidade de Santana do Acaraú, a POLICIA CIVIL estava trabalhando com uma equipe à paisana composta pelos policiais Farrapo, Jarbas e Uchôa, dando reforço na segurança dos dias festivos da cidade. Os investigadores flagraram o momento em que 02 elementos estavam dentro do banheiro da festa de posse de substâncias ilícitas, de imediato foi dado voz de prisão e os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Santana do Acaraú para os procedimentos cabíveis.