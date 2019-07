(88) 988413922. A Polícia Civil de Coreaú-CE dispõe de um novo canal de denúncia, que é o Whatsapp de númeroCom essa ferramenta, populares poderão fazer denúncias sobre crimes como tráfico de drogas, roubos, furtos, homicídios, dentre outros. Poderão ainda denunciar o paradeiro de foragidos da justiça e de pessoas tidas como suspeitas de práticas delitivas.





Importante frisar que quem denunciar vai falar diretamente com um policial civil e que a identidade do denunciante, bem como as informações repassadas ao profissional de segurança pública serão mantidos em total sigilo.





(Sobral 24 horas)