Idoso é preso dentro de topic no Centro de Fortaleza por importunação sexual

A Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) autuou em flagrante um idoso de 69 anos por importunação sexual, pela tentativa de ato libidinoso contra uma adolescente de 17 anos, dentro de uma topic de transporte alternativo. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (01) na Avenida Imperador no Centro de Fortaleza, na Área Integrada de Segurança 04 (AIS 04) de Fortaleza.





Conforme a delegada Aline Moreira, titular da Dceca, o homem foi conduzido por policiais militares para a especializada após ser flagrado tentando praticar atos libidinosos ao lado de uma adolescente de 17 anos que também estava no transporte. Com ele, a Polícia apreendeu uma revista com conteúdo erótico.





Na delegacia, a vítima relatou que estava na companhia da avó e sentou-se ao lado do homem. A vítima confirmou que durante o trajeto, o homem retirou a revista de dentro de uma sacola e passou a olhar o conteúdo do seu lado, assim como tentou manter contato com a mesma. Uma mulher que estava próxima e percebeu toda a ação criminosa, alarmou a situação e chamou a Polícia.





Após o flagrante, o idoso foi conduzido à sede da Dceca onde foi autuado por importunação sexual devido a tentativa de praticar ato libidinoso, conforme previsto no artigo 215 A do Código Penal. Por se tratar de uma tentativa do crime, a lei prevê que seja arbitrada fiança pela autoridade policial. Desta forma, após o procedimento, o homem pagou a fiança e foi liberado para responder em liberdade.





(Polícia Civil/CE)