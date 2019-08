Carga de botijões de gás avaliada em R$ 150 mil é recuperada pela Polícia Civil

Uma carga de botijões de gás, avaliada em R$ 150 mil, foi recuperada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), na cidade de Caucaia – Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11). Dois suspeitos foram presos em flagrante, nessa terça-feira (30), em razão do envolvimento de ambos no roubo do carregamento, bem como na tentativa de vendê-lo. A ação se soma aos trabalhos das forças de segurança em todo o Estado, que já culminou na queda de 64% nos roubos de carga no primeiro semestre de 2019.





Nessa ação ocorrida na Região Metropolitana de Fortaleza, foram recuperados 416 botijões de gás, que estava em um terreno, no bairro Tabapuá, em Caucaia. Conforme Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela empresa proprietária, o roubo aconteceu na BR 222, na cidade de São Luis do Curu (AIS 11), no dia 27 de julho. A Polícia Civil chegou até o local após a prisão do primeiro suspeito, identificado por Paulo Sérgio Domingos de Matos (50), conhecido por “Sérgio Banguelo”. Ele foi abordado em seu veículo, ainda na RMF. Inicialmente, nada de ilícito foi apreendido com “Sérgio Banguela”, que já possui pelo menos doze passagens pela Polícia por roubo de carga, furtos, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, o suspeito já havia sido preso pela DRFVC em anos anteriores.





Seguindo com as diligências, a Polícia Civil chegou até uma propriedade utilizada para esconder a carga oriunda do roubo. Lá, foram encontrados os mais de 400 botijões de gás. Com os levantamentos feitos após a recuperação da carga, e a prisão de “Sérgio Banguelo”, a equipe especializada chegou ao comerciante José Vilane Marques (50) – sem antecedentes criminais. Ele confirmou que era o dono da propriedade, onde também existe uma criação de porcos. Vilane também possui um mercantil e uma revendedora de gás no município da Região Metropolitana. Diante dos indícios, ambos os suspeitos foram conduzidos para a DRFVC, onde foram autuados em flagrante por receptação. A Polícia Civil agora trabalha para capturar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.





Quedas nos roubos de cargas no Ceará





Nesse primeiro semestre de 2019, o Ceará reduziu em 64% os números dos roubos de carga, graças ao trabalho realizado pelas forças de segurança em todo o território. O mês de junho foi o segundo período com maior redução entre os meses do ano, de acordo com os dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Esse recorte está inserido nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que chega ao 25° mês de queda no Estado.





Durante os seis meses de 2018, foram registrados 147 roubos de cargas. No mesmo período deste ano, esse número caiu para 53 casos. Em junho, segundo mês com maior redução neste ano até o momento, a queda foi de 77%, indo de 26 crimes para seis. Já maio a redução foi de 60%, passando de 30 casos para 12, no mesmo período de 2019. Em abril, o índice criminal foi de 20, em 2018, e caiu para 11, o que corresponde à redução de 45%. De todos os meses deste ano, março foi o período com a maior queda, indo de 26 casos para cinco, o que equivale a uma redução de 81%. Já fevereiro registrou 52% a menos nos crimes, indo de 21 para 10 casos. Por último, janeiro registrou nove crimes, com uma queda de 63%, quando comparado ao primeiro mês do ano passado, quando ocorreram 24 roubos.





(Polícia Civil/CE)