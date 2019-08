Nutrição UNINTA promove Cerimônia do Jaleco

Na quinta-feira (1), o curso de Nutrição do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu a sua 4ª Cerimônia do Jaleco. O momento reuniu uma turma de estudantes que, a partir deste semestre, iniciarão o período de estágios. O auditório da instituição recebeu também familiares e amigos dos acadêmicos.





Para a abertura do evento, o coordenador do curso, Prof. Me. Tárcio Matos deu boas-vindas a todos e ressaltou a importância do apoio da família aos discentes, não somente durante a graduação. “É um momento muito significativo, porque marca a entrada dos filhos de vocês no campo de estágio. Vocês estão com a missão quase cumprida, apesar de que a missão de pai e mãe sempre vai ser eterna. É um momento de celebração, de alegria, onde nossos acadêmicos vão começar a primeira experiência profissional.”





A representante da turma, Aline Maria Barros Moreira, em seu discurso abordou os sentimentos vividos durante a jornada acadêmica e dedicou suas palavras à família, aos professores e aos colegas de sala. “É muito gratificante podermos ser afetados uns pelos outros, pela fantástica experiência da convivência e pelo grande aprendizado proporcionado pelas diferenças. Nesse caminho, a maioria de nós já não é mais a mesma e essa transformação nos fez o que somos hoje.”





Na programação, ainda participaram a acadêmica Joyce Moreira de Menezes Brito, como mestre de cerimônias, e Jaína Magalhães, como representante dos pais. A mesa foi formada pelo coordenador do curso, Prof. Me. Tárcio Matos; pelas Pró-Reitoras, Profa. Dra. Michelle Alves e Profa. Esp. Regina Aguiar; pela Diretora de Estágios, Profa. Me. Claudênia Aguiar; e pela Gestora de Estágios da Nutrição, Profa. Me. Leilah Coelho.