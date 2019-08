BOMBA: JORNALISTA WELLINGTON MACEDO FAZ GRAVE DENÚNCIA; CONFIRA

Segundo o Jornalista Wellington Macedo, em Sobral tem uma quadrilha especializada em solicitar aposentadoria de crianças no INSS, se utilizando de laudos contendo falsas informações, assinados por dois médicos em conluio com diretoras e servidores da prefeitura.





Uma senhora recebe a indicação de pelo menos quatro diretoras de escolas municipais e um dos advogados é marido de uma servidora da Secretária Municipal de Educação de Sobral.





As crianças são levadas pelas diretoras para serem atendidas no CAPS AD, o laudo é emitido com papel timbrado da Santa Casa de Sobral e com data retroativa em até dois meses. A emissão dos documentos são acertadas financeiramente pela diretora da escola.





Algumas diretoras de escolas municipais de Sobral já estão articulando a emissão de falsos laudos para manipular as avaliações do IDEB que serão aplicadas em novembro deste ano, para alunos do 2º, 5º e 9º ano.





O nome e o carimbo está riscado, mas segundo o Jornalista Wellington Macedo, em breve serão divulgados os nomes.

FONTE: WELLINGTON MACEDO