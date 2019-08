DENÚNCIA DE ESTUPRO DE CRIANÇAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL!

Professores do ensino fundamental estão sendo investigados por estupro de crianças dentro de escolas municipais de Sobral, no Ceará. O caso vinha sendo abafado, mas familiares resolveram procurar ajuda.





O caso já chegou na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar já noticiou o Ministério Público Estadual.





“Vovó, o tio me trancava dentro da sala no final da aula, ele ameaçava me matar se eu contasse pra senhora”, foi assim parte do doloroso relato que a vozinha ouviu da criança de apenas 10 anos.





Um dos acusados é professor na escola José Parente Prado, no bairro Sumaré.





ALERTA:





1 - Seja vigilante ao comportamento dos seus filhos.

2 - Se estiverem se recusando em ir pra escola já pode ser os primeiros sinais de algum tipo de abuso.

3 - Se a criança apresentar dificuldade de dormir ou acordar assustado pelas madrugadas.

4 - A criança perder o interesse pelo estudo ou pela escola.

5 - Em caso de suspeitas leve o caso imediatamente ao Conselho Tutelar ou ligue para o Disque 100.

Fonte: Wellington Macedo

Foto ilustrativa