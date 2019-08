SOBRAL: POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER PRENDEM HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO

No final da tarde de hoje, depois de um trabalho de investigação, Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, realizaram a prisão em flagrante delito o indivíduo de nome Francisco José Ripardo Adeodato Almeida, acusado de estuprar e ameaçar de morte sua ex-companheira. Tudo começou no final da noite ontem (14), quando o acusado teria chamado sua ex-companheira para conversar. O acusado, mediante ameaça, utilizando uma tesoura, obrigou a vítima a fazer sexo com ele. Que com medo de morrer a vítima cedeu e logo que chegou em casa entrou em contato uma amiga que repassou o caso para os policiais civis, que diligenciaram com o intuito de localizar e prender o acusado. No final da tarde de hoje, os policiais receberam a notícia que Francisco José Ripardo Adeodato Almeida estaria na casa da vítima, armado de revólver, ameaçando-a. Os investigadores foram até a residência da vítima, porém o mesmo já tinha saído. Os policiais continuaram investigando, conseguindo realizar a prisão de Francisco Ripardo.





O acusado foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher para a realização dos procedimentos legais. Após a lavratura do flagrante, o preso foi encaminhado à cadeia pública, onde se encontra à disposição da justiça.