URGENTE! 330 kg de cocaína escondidos em carregamento de mel são apreendidos no Pecém

A Inspetoria da Receita Federal apreendeu 330 quilogramas de cocaína escondidos em contêineres com destino a Europa. A detecção aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), no Porto do Pecém, na Região Metropolitana de Fortaleza. O entorpecente tinha como destino a Europa e tem um valor estimado de R$ 49 milhões.





Conforme fonte ouvida pelo Sistema Verdes Mares essa foi a maior apreensão de drogas em portos do Ceará. As buscas tiveram início a partir da troca de informações entre o Brasil e órgãos internacionais. Toda a droga estava acondicionada em carregamentos de mel.





Por meio do uso do narco teste, os inspetores chegaram a dez mochilas cheias da droga.





O conteúdo do contêiner tem origem do Piauí. Não há suspeita sobre a participação do exportador do mel no tráfico da droga.





Toda a cocaína será levada à Polícia Federal.





(Diário do Nordeste)