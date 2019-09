Guardas municipais fazem curso para formação de Brigada de Incêndio Florestal

Uma equipe de Guardas Civis Municipais de Sobral, conclui neste sábado (31), o curso para formação de Brigada de Incêndio Florestal, fruto de uma parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal de Sobral e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por meio do Centro Especializado pela Política Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais- PREVFOGO.





O curso acontecem desde o dia 25 ao dia 31 de Agosto, com aulas ministradas na Base da Brigada Especializada Caatinga do Ibama no Município de Quixeramobim/CE e as aulas práticas na Fazenda Normal/ Ematerce/ Governo do Estado do Ceará, naquele município.





A iniciativa tem como objetivo capacitar os agentes da Guarda Municipal para auxiliar a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), que trabalha no aumento da cobertura vegetal e na diminuição dos incêndios florestais no município. Além de poder auxiliar o Corpo de Bombeiros, em ocorrências de fogo em vegetação.





O número de ocorrências de fogo em vegetação costuma aumentar nesta época do ano com a intensidade do período de estiagem. Ao final do curso, os agentes da GCMS estarão aptos para atuar na Brigada de Combate ao Incêndio Florestal.





(Blog do Célio Brito)